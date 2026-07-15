Детективные истории Российской империи: почему женщины убивают?
улица Марата, 50
Начало:
Завершение:
2200₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Общество пьяных историков собирается, чтобы обсудить новый уровень преступности XX века — изощренный и технологичный, а также как менялось зло в эпоху модерна. Вчерашняя элита теперь соседствует в криминальных хрониках с уголовным дном. Особую роль играют женщины: роковые соблазнительницы превращаются в расчетливых преступниц, готовых на всё. Лектор: Игорь Греков — автор лекций и экскурсий об эпохе русских революций.
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