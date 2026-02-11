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Дерзкие и стильные: мода в лицах 1960-х

Доктрина эт Нобилес
Шведский переулок, 2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

Бунтующие шестидесятые стали символом свободы, дерзких экспериментов и радикального обновления моды, когда одежда стала манифестом целого поколения. На лекции Марии Яковлевой поговоришь о новых героинях моды, дерзких, как сама эпоха: Джейн Биркин и Миа Ферроу, «девушке Джеймса Бонда» Урсуле Андерс, а также о новых иконах – топ-моделях и актрисах Твигги и Верушке. Обсудишь, как новые тенденции воплотились в авторском кинематографе «новой волны» и искусстве фэшн-фотографии. Лектор: Мария Яковлева, кандидат культурологии, историк моды, доцент кафедры искусствоведения СПбГИК.

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