Дерзкие и стильные: мода в лицах 1960-х
Шведский переулок, 2
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Про событие
Бунтующие шестидесятые стали символом свободы, дерзких экспериментов и радикального обновления моды, когда одежда стала манифестом целого поколения. На лекции Марии Яковлевой поговоришь о новых героинях моды, дерзких, как сама эпоха: Джейн Биркин и Миа Ферроу, «девушке Джеймса Бонда» Урсуле Андерс, а также о новых иконах – топ-моделях и актрисах Твигги и Верушке. Обсудишь, как новые тенденции воплотились в авторском кинематографе «новой волны» и искусстве фэшн-фотографии. Лектор: Мария Яковлева, кандидат культурологии, историк моды, доцент кафедры искусствоведения СПбГИК.
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