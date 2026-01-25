ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Санкт-Петербург
  2. События

День студента

АТС
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Кино
Игры
Вечеринки
Мастер-классы
Еда

Про событие

Вечеринка, где будут отмечать День студента и Татьянин день так, чтобы она запомнилась всем. Что тебя ждёт? — Дискотека с топовыми DJ — Бесплатные аркадные автоматы — Кинопоказ «Умница Уилл Хантинг» — Танцевальные батлы с гостями из Франции — уникальная возможность погрузиться в мир стиля «электро» — Нетворкинг и социальные игры (да, и мафия!) — Безалкогольный Бир-понг от «Балтики» — Художественный перфоманс от галереи IZZI ROOM — Фотозона по мотивом сериала «Очень странные дела» — Флешмоб «Гадание на свечах» — Мастер-класс от видеоинсталлятора Александра Козлова — ИИ-перформанс с фотозоной — Танцевальный флешмоб и фристайл-танцы

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йогатерапия
Йогатерапия

Бесплатно

Ваня Ильин. Проверка всякого
Ваня Ильин. Проверка всякого

от 500₽

Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»
Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»

2800₽

Стендап проверка на троих
Стендап проверка на троих

300₽

Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
до

8500₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста