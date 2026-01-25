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День студента
улица Некрасова, 3-5
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Бесплатно
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Про событие
Вечеринка, где будут отмечать День студента и Татьянин день так, чтобы она запомнилась всем. Что тебя ждёт? — Дискотека с топовыми DJ — Бесплатные аркадные автоматы — Кинопоказ «Умница Уилл Хантинг» — Танцевальные батлы с гостями из Франции — уникальная возможность погрузиться в мир стиля «электро» — Нетворкинг и социальные игры (да, и мафия!) — Безалкогольный Бир-понг от «Балтики» — Художественный перфоманс от галереи IZZI ROOM — Фотозона по мотивом сериала «Очень странные дела» — Флешмоб «Гадание на свечах» — Мастер-класс от видеоинсталлятора Александра Козлова — ИИ-перформанс с фотозоной — Танцевальный флешмоб и фристайл-танцы
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