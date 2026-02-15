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День рождения пивоварни Hobos

Баланс Белого
Лиговский проспект 74

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Бесплатно
Возраст 18+
Еда

Про событие

Дегустация, презентация, общение с пивоварами и конкурс подарками. Что будут пить по случаю двухлетия ребят: – Deutschland Pils Сбалансированный немецкий пилс, не лишённый изюминки за счёт не самой стандартной засыпи солодов – Cold IPA Здесь тебя ждёт сочетание хмелей Galaxy, Simcoe, Idaho 7 и цитрусово-тропический букет ими созданный – English Porter Английский портер, где из типичных для стиля тонов выделяются хлебные и ореховые – Summertime IPA West coast IPA, где на первый план выдвинут Nectaron с поддержкой классическим сочетанием Citra, Mosaic – Black IPA Black IPA на Citra и Idaho7, где легкая шоколадная нота от тёмных солодов едва заметна на фоне цитрусово-тропических ароматов хмеля –Contemp IPA: Wai-iti Очень сухой, горький, кристально чистый West Coast IPA на новозеландском хмеле Wai-iti c поддержкой, ставшего классикой, Simcoe. Вход свободный.

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