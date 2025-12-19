В декабре 2013 года на карте Петербурга, на самой ресторанной улице того времени — Рубинштейна, появился бар-ресторан География. За годы существования проект превратился в место притяжения людей. 19 декабря География собирает друзей и отмечает своё 12-летие так, как умеет лучше всего: ярко, шумно и весело. В этот вечер ресторан изменит привычное пространство. В основном зале откроется танцпол и лаунж-зона, а проект «Как вы это привезли?!» будет угощать всех желающих итальянскими деликатесами. В гостиной, по традиции, самое интересное. Здесь друзья Географии Константин Плесовских, Артём Кузин и Валерий Рясин всего на один вечер возродят культовый бар Laowai и будут готовить легендарные коктейли в стиле шинуазри с экспериментально-творческим подходом. Добавляется к планам обновлённое меню Географии, праздничный торт и старт розыгрыша путешествия на двоих от именинника (итоги подведут в марте) — и вот ты уже не в сером Петербурге, а на ярком, шумном празднике жизни. Музыкальное настроение вечера зададут DJs Fomichev и Mr. Finn. Сбор гостей 19 декабря в 20:00. Забронировать стол можно по номеру телефона.