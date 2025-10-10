День открытых дверей
Коломенская улица, 14
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Бесплатно
Возраст 0+
Мастер-классы
Про событие
«Керамишной» исполняется 1 год, и в честь своего дня рождения она дарит подарки — все мастер-классы в этот день бесплатные! С 12:00 до 21:30 пройдёт 5 мастер-классов, на которых можно будет сделать кружку любого дизайна. Количество мест ограничено. Можно записаться на 12:00 (4 места свободно) и 20:00 (5 мест свободно).
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