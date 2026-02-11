В Институте физиологии им. И.П. Павлова для тебя выступят самый известный антрополог России Станислав Дробышевский, а также культуролог Дмитрий Шамонов и автор литературного подкаста Анастасия Бурдина. Доступны билеты на живое выступление и на онлайн-трансляцию. 12.00 - 13.00 — Дмитрий Шамонов 13.00 - 14.30 — Анастасия Бурдина 14.30 - 15.00 — перерыв 15.00 - 16.30 — Станислав Дробышевский О чём будем говорить: Дмитрий Шамонов — «Видеоигры как новое искусство: от "Spacewar!" до "GTA VI"». В 1962 году первый в истории космический симулятор представлял собой точки и линии на круглом экране. 64 года спустя "Grand Theft Auto VI" предлагает нам виртуальный мир с населением в тысячи персонажей, рекордным бюджетом в $2 млрд и выручкой, уже превысившей кассовые сборы любого фильма за всю историю кинематографа. А ведь релиз ещё даже не состоялся. Как же так случилось, что за каких-то полвека видеоигры прошли путь от аркадного аттракциона и детской забавы до самого дорогого и массового вида искусства? Что делает видеоигру произведением искусства: нарратив, саунд-дизайн, визуальная эстетика, геймплей как выразительное средство и, наконец, уникальная роль игрока — не созерцателя, а соавтора и главного героя этого произведения искусства. На лекции культуролога Дмитрия Шамонова разберут, почему видеоигры — самый перспективный вид искусства XXI века: они объединяют все известные художественные формы, но добавляют к ним интерактивность — то, чего веками не хватало зрителю. А также постараются ответить на главный вопрос: что может стать с культурой, когда игры станут дороже и комплекснее, чем всё, что человечество создавало до них? Анастасия Бурдина — «Жёны, музы и любовницы: истории любви великих писателей». Какими были женщины, вдохновлявшие великих писателей? Кто переписывал рукописи, спасал их от долгов, становился прототипом литературных героинь, а кто превращал жизнь гения в драму? На этой лекции поговорят о самых ярких историях любви в мировой литературе и о том, какую роль музы сыграли в создании великих книг. Станислав Дробышевский — «Стили и стиляги». Часто прошлое представляется как современность, просто с несколько другими персонажами. А ведь персонажи были совсем-совсем другими. И всё окружение было иным. В разные эпохи стили жизни отличались кардинально — стиль землеройки, крысы, оленя и многие прочие. И среди этих «звериных» стилей лавировали наши предки. Без множества взаимовлияний не получились бы мы. Об этом и многом другом — в лекции С.В. Дробышевского. О лекторах: Дмитрий Шамонов. Культуролог, преподаватель, специалист в области западных культур, кинокритик, исследователь мифов и традиций различных народов, лектор и основатель образовательного проекта «Культурный Клуб» в Санкт-Петербурге. Анастасия Бурдина. Автор и ведущая литературного подкаста о писателях «Акулы пера». Станислав Дробышевский. Антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова. Научный редактор научно-просветительского портала antropogenez.ru. Один из самых известных популяризаторов науки и фронтмен российской антропологии.