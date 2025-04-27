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День кофейных мастерских

Учебный центр «Хлебник», улица Восстания, 8А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Это самый настоящий день открытых дверей на кофейную тематику. Ты сможешь попробовать себя в роли бариста и узнать о кофейной индустрии нечто новое. Ты сможешь: — в 12:15 посетить лекцию «Тренды в мире кофе 2025» от тренера-бариста Учебного центра «Хлебник» Валерии и продегустировать нитро кофе, воронки, френч-пресса и колд брю — в 13:30 принять участие в каптестинге (дегустация кофе, заваренного иммерсивным способом) — в 14:10 развлечься с помощью кофейного квиза — в 14:30 узнать о правдивых фактах и мифах на лекции «Всё о кофе» от тренера-бариста Департамента Кофе и Напитков сети пекарен «Хлебник» Данила Также тебя ждёт вкусный кофе-брейк, фотозона и конкурс. Событие бесплатное, присоединиться можно в любое время, но необходима предварительная регистрация.

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