Дегустация мидов от медоварни Beerbee
Лиговский проспект 74
Начало:
Завершение:
2000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Тебя ждёт небольшой, но глубокий курс медового сомелье и слепая дегустация (тот, кто угадает все позиции, получит приз). Что будут дегустировать? В программе — 9 позиций, разделённых на блоки: Just MEAD 6% — Just Altaj — Just Linden — Just Black Maple Just MEDONAD 0,5% — Гречиха — Липа — Черноклён Just MELITUM 13% — Fagopyrum — Tilia Cordata — Acer Nigrum Количество мест ограничено — всего 10. Запись осуществляется по предоплате.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи