Тебя ждёт небольшой, но глубокий курс медового сомелье и слепая дегустация (тот, кто угадает все позиции, получит приз). Что будут дегустировать? В программе — 9 позиций, разделённых на блоки: Just MEAD 6% — Just Altaj — Just Linden — Just Black Maple Just MEDONAD 0,5% — Гречиха — Липа — Черноклён Just MELITUM 13% — Fagopyrum — Tilia Cordata — Acer Nigrum Количество мест ограничено — всего 10. Запись осуществляется по предоплате.