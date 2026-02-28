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Дегустация мидов от медоварни Beerbee

Баланс Белого
Лиговский проспект 74

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Тебя ждёт небольшой, но глубокий курс медового сомелье и слепая дегустация (тот, кто угадает все позиции, получит приз). Что будут дегустировать? В программе — 9 позиций, разделённых на блоки: Just MEAD 6% — Just Altaj — Just Linden — Just Black Maple Just MEDONAD 0,5% — Гречиха — Липа — Черноклён Just MELITUM 13% — Fagopyrum — Tilia Cordata — Acer Nigrum Количество мест ограничено — всего 10. Запись осуществляется по предоплате.

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