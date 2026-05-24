Дайте танк (!)
просп. Медиков, 3
Начало:
Завершение:
от 2500₽ до 7000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Неугомонные адепты инди-сцены, которые делают всё по-своему: врываются на радио с альбомом, записанным в спальне, или штурмуют телевидение с игрушечным синтезатором. Каждое выступление чем-нибудь да удивит.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи