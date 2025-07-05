Тема смерти невидимым спутником сопровождает человечество на протяжении всей его истории, одновременно пугая и привлекая людей своей недоступностью. Однако до сих пор остается спорным вопрос: нужно ли изучать смерть, и, если «да», то как именно её изучать? В рамках лекции будут рассмотрены подходы и методы изучения смерти у представителей различных профессий, а также раскрыт тезис о том, почему танатологи могут работать не только с умершими, но и с живыми. Лектор: Дарья Александровна Мусс, выпускница факультета психологии СПбГУ, психолог-суицидолог, исследователь, философский танатолог.