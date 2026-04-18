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Чуваки, Париж и Огурцы: откуда взялись смешные названия населённых пунктов

Библиотечный центр общения «Современник», Заневский проспект, 28

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Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Совершишь небольшое путешествие и заглянешь в разные уголки страны: какими названиями люди одаривают свои территории; как выглядят достопримечательности, которыми они гордятся; что дарят друг другу и что говорят о своих малых родинах. Где начинается Новая Жизнь? Почему в Мурманской области есть Африканда (да, прямо посреди снега и льда)? Где находятся Чуваки и можно ли там тусоваться? Разберёшь на лекции самые мемные топонимы России и как эти, на первый взгляд смешные, названия отражают историю, язык и культуру страны. Даже самое нелепое имя места может хранить память о прошлом. Лекцию прочитает Анастасия Лукьянова, магистр культурологии, исследовательница репрезентаций.

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