Совершишь небольшое путешествие и заглянешь в разные уголки страны: какими названиями люди одаривают свои территории; как выглядят достопримечательности, которыми они гордятся; что дарят друг другу и что говорят о своих малых родинах. Где начинается Новая Жизнь? Почему в Мурманской области есть Африканда (да, прямо посреди снега и льда)? Где находятся Чуваки и можно ли там тусоваться? Разберёшь на лекции самые мемные топонимы России и как эти, на первый взгляд смешные, названия отражают историю, язык и культуру страны. Даже самое нелепое имя места может хранить память о прошлом. Лекцию прочитает Анастасия Лукьянова, магистр культурологии, исследовательница репрезентаций.