Выставка представляет собой концептуальное исследование человеческой фигуры и её места в современном визуальном пространстве, реализованное через призму синтетизма — художественного направления, ориентированного на синтез формы, цвета и символа. В основе творческого метода Влада Бискупа лежит принцип «визуальной дислексии», проявляющийся в сознательном упрощении и деформации форм: изображения смещаются, собираются «неправильно», следуя собственной внутренней логике. Это не простая стилизация, а особый способ конструирования визуального языка, который нарушает привычные схемы восприятия и побуждает зрителя к переосмыслению знакомых образов. Интонационно произведения балансируют между гармонией и элементами комичности или неловкости, внося в привычные сцены оттенок лёгкого абсурда. Такие детали трансформируют повседневность в нечто необычное, создавая пространство, где эстетика сочетается с тонкой иронией и эмоциональной неоднозначностью. Цвет в работах выступает не только как эстетический компонент, но и как самостоятельный носитель смысла, формирующий эмоциональный и концептуальный фон, который взаимодействует с изображённой фигурой, порождая многозначные интерпретации. Режим галереи: ср-вс с 12:00 до 19:00