Философский разговор о предназначении человека. Это вечер размышлений для тех, кому хочется глубоких бесед. Судьбу человека можно сравнить с игрой в шахматы, где есть правила и стратегии, но не всё поддаётся расчёту, и смысл не открывается сразу. Вечер включает диалоги и философские вставки: разный опыт, ход мысли и вневременные идеи стоиков, Платона (и не только). Возможно, это откроет новые дороги для поиска своего ответа на этот сложный, но важный вопрос: что хотеть от жизни? Все участники будут обсуждать тему в парах, меняющихся в течение встречи. Ведущая: Давлетшина Екатерина — руководитель филиала на Парке Победы, преподаватель курса практической философии, символизма культур, истории античной и средневековой философии и других дисциплин. Философ, культуролог. Вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться.