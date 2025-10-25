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Что хотеть от жизни?

Новый Акрополь, Яковлевский переулок, 2 (пом.208)

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Философский разговор о предназначении человека. Это вечер размышлений для тех, кому хочется глубоких бесед. Судьбу человека можно сравнить с игрой в шахматы, где есть правила и стратегии, но не всё поддаётся расчёту, и смысл не открывается сразу. Вечер включает диалоги и философские вставки: разный опыт, ход мысли и вневременные идеи стоиков, Платона (и не только). Возможно, это откроет новые дороги для поиска своего ответа на этот сложный, но важный вопрос: что хотеть от жизни? Все участники будут обсуждать тему в парах, меняющихся в течение встречи. Ведущая: Давлетшина Екатерина — руководитель филиала на Парке Победы, преподаватель курса практической философии, символизма культур, истории античной и средневековой философии и других дисциплин. Философ, культуролог. Вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться.

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