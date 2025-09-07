Как создается образ в кино? В каких отношениях находятся уникальное и всеобщее? Какие образы нельзя уничтожить объяснением, а какие можно? Смыслы большие и маленькие. Лектор: Николай Ковальков — кинорежиссёр, директор Петербургской школы нового кино, ведущий преподаватель режиссерской мастерской Петербургской и Московской школ нового кино.