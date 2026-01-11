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Чёрно-белый квадрат: о любви

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

505₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Чёрно-белая плёнка иногда говорит о любви ярче цветной. Просмотр легендарного фильма «Три тополя на плющихе» — нежного, пронзительного и любимого поколениями. Поговорят о выборе, который сделала героиня, о том, что он ей дал и чего лишил. смогли бы мы поступить так же сегодня? Год назад? Три года назад? О любви, судьбе и кино, которое продолжает трогать спустя десятилетия. Перед показом тебя ждёт небольшая познавательная лекция о фильме и его режиссёре — Татьяне Лиозновой. Стоимость: 505р. за одного / 808р. за двоих *в пространстве необходимо снять обувь.

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