Чёрно-белая плёнка иногда говорит о любви ярче цветной. Просмотр легендарного фильма «Три тополя на плющихе» — нежного, пронзительного и любимого поколениями. Поговорят о выборе, который сделала героиня, о том, что он ей дал и чего лишил. смогли бы мы поступить так же сегодня? Год назад? Три года назад? О любви, судьбе и кино, которое продолжает трогать спустя десятилетия. Перед показом тебя ждёт небольшая познавательная лекция о фильме и его режиссёре — Татьяне Лиозновой. Стоимость: 505р. за одного / 808р. за двоих *в пространстве необходимо снять обувь.