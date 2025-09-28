[отменено] Black Sensei Shon
просп. Медиков, 3
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от 1500₽ до 3000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Про событие
Отмена мероприятия. Анти Белая вечеринка идёт в Санкт-Петербург. Black Sensei Shon и Чёрная 28 сентября в А2. Самое тёмное событие этой осени от организаторов фестивалей Старкон и Некрокомиккон. Тёмный Киберпанк и Киберготика. Dark electro. Hard techno. 2 сцены и 13 артистов. Еven if you are not ready for the day, it cannot always be night.
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