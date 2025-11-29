Что такое чёрная дыра? Почему она «чёрная»? Может ли она испаряться? И что скрывается за её горизонтом событий — сингулярность или что-то иное? В этой научно-популярной лекции ты отправишься в путешествие к самым загадочным объектам Вселенной. Начнут с основ: что такое чёрная дыра, как она формируется и какие у неё есть ключевые свойства. Затем поговорят о испарении чёрных дыр, открытом Стивеном Хокингом, и о знаменитом парадоксе потери информации. Особое внимание будет уделено регулярным чёрным дырам — гипотетическим объектам, в которых сингулярность отсутствует. Могут ли такие чёрные дыры существовать? Как они формируются? И главное — можно ли понять, что происходит внутри чёрной дыры, наблюдая за процессом её рождения? Также затронут вопросы наблюдений чёрных дыр и выяснят, как они могут отбрасывать тень. Лекция рассчитана на широкий круг слушателей. В ней будет популярно рассказана история чёрных дыр: от возникновения понятия «чёрная дыра» до современного состояния теории. Кто рассказывает? Виталий Вертоградов. Кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник РГПУ им. А.И. Герцена, заведующий лабораторией «Гравитация и Космология» НИИ физических исследований РГПУ, научный сотрудник САО РАН и Hazar University. Работает в области теории гравитации. Основные направления исследований учёного связаны с динамическими чёрными дырами, процессами их формирования в ходе гравитационного коллапса массивных звёзд, квантовым испарением и проблемой парадокса потери информации. Он разрабатывает теорию образования регулярных чёрных дыр — объектов без сингулярности — в реальных астрофизических сценариях коллапса. Особое внимание уделяется анализу того, как наблюдаемые характеристики коллапсирующей звезды могут нести информацию о внутренней структуре чёрной дыры.