Лекция о досуге петербуржцев эпохи модерна и непростом выборе, как интересно скоротать вечер. Городская среда эпохи модерна предоставляла разнообразие вариантов времяпрепровождения. Помимо привычных походов в рестораны и театры, можно было вовлечься и в совсем другие приключения. Почему бы не отправиться на ипподром и, рискнув состоянием, поставить круглую сумму на коня Буцефала? Быть может, выпив чарку водки, отправиться с коллегами на футбольный матч? Или, сменив туфли на ролики, посвятить вечер блистанию на арене скейт-ринга? Впрочем, можно отправиться на музыкальный вокзал, в модное кабаре или же в синема? А как же каток в «Аквариуме»?! А тут ещё и гонки на Волховском шоссе… На лекции Артемия Пигарева будут обсуждаться все аспекты этого непростого выбора. Лектор: Артемий Пигарев — историк, сооснователь журнала «Петрополь».