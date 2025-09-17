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Чем заняться в Петербурге начала XX века?

Доктрина эт Нобилес
Шведский переулок, 2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Лекция о досуге петербуржцев эпохи модерна и непростом выборе, как интересно скоротать вечер. Городская среда эпохи модерна предоставляла разнообразие вариантов времяпрепровождения. Помимо привычных походов в рестораны и театры, можно было вовлечься и в совсем другие приключения. Почему бы не отправиться на ипподром и, рискнув состоянием, поставить круглую сумму на коня Буцефала? Быть может, выпив чарку водки, отправиться с коллегами на футбольный матч? Или, сменив туфли на ролики, посвятить вечер блистанию на арене скейт-ринга? Впрочем, можно отправиться на музыкальный вокзал, в модное кабаре или же в синема? А как же каток в «Аквариуме»?! А тут ещё и гонки на Волховском шоссе… На лекции Артемия Пигарева будут обсуждаться все аспекты этого непростого выбора. Лектор: Артемий Пигарев — историк, сооснователь журнала «Петрополь».

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