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Человек-жизнь-вселенная. Контраст сопоставлений

набережная канала Грибоедова, 103

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Завершение:

400₽
Возраст 14+
Выставки

Про событие

Выставка станет размышлением о человеке — как о центре вселенной, о существе, соединяющем в себе хаос и гармонию, тело и дух, землю и небо. Экспозиция объединит более 150 произведений живописи, скульптуры, инсталляций и объектов как из коллекции МИСП, так и из других петербургских и московских музейных собраний. На выставке встретятся художники разных эпох и направлений — от начала ХХ века до сегодняшнего дня. Их диалог выстроен на контрасте сопоставления стилей, времени, художественных миров и превращается здесь в эмоциональное, визуальное и философское путешествие. Образ Человека представлен в экспозиции выставки через разные аспекты его физических и духовных проявлений – от грехопадения, плотских удовольствий, поиска собственного жизненного пути и ухода в мир иной. Намеченные сюжетные линии обусловили содержание отдельных рубрик выставки, таких, как Стихия, Автопортрет, Семья, Рождение. Адам и Ева, Трапеза, Путь, Сон и Смерть, которые дают возможность продемонстрировать логику развития жизни как таковой, со всеми ее взлетами и падениями, победами и поражениями, страстями и борением, хаосом и гармонией.

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