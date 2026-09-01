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[перенесено] Человек играющий

Новый Акрополь, набережная реки Мойки, 112

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

На лекции-практикуме будут искать ответы на важные для каждого человека вопросы: Кто я? Каковы мои потенциалы и способности? Предназначено ли мне что-то судьбой, или моя жизнь — лишь череда случайностей? Будут рассмотрены советы Платона и Конфуция, фрагменты «Бхагавадгиты», устройство античного театра, роль актёра в Древней Греции, символика картины Питера Брейгеля Старшего «Детские игры», идеи Станиславского и многое другое. Лектор: Татьяна Красильникова — руководитель Школы Философии «Новый Акрополь» на набережной Мойки 112. За время преподавания прочитала более 1500 лекций по различным темам философии, психологии, истории культуры и другим гуманитарным дисциплинам, провела множество курсов и практических занятий.

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