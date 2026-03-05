На историческом ужине ты узнаешь: – как женщины России, Европы и Америки отстаивали свои права в 19-20 веках; – как писательницы Жорж Санд, Вирджиния Вулф и Симона де Бовуар внесли свой вклад в историю феминизма; – как феминизм связан с античной философией, как женщина воспринималась в Средние века и в какую эпоху была выдвинута идея равноправия полов; и, конечно же, поговорим о том, в чем смысл 8 марта и какое отношение к этому имеют Клара Цеткин и Роза Люксембург. В меню: – Салат с лососем слабой соли; – Пирожок с корнеплодами; – Утиная ножка с солодовой капустой; – Десерт «Гимназистка»; – Морс; – Чай.