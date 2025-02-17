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Cafune

Петровская коса, 6к1

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Бесплатно
Возраст 18+
Выставки

Про событие

В переводе с португальского название выставки означает «нежно проводить пальцами по волосам того, кого любишь». Экспозиция объединила невесомую живопись Екатерины Богданковой и хрустальные объекты Александры Пацаманюк, исследующие темы человеческой близости. Время работы: со вторника по воскресенье с 12:00 до 20:00.

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