В переводе с португальского название выставки означает «нежно проводить пальцами по волосам того, кого любишь». Экспозиция объединила невесомую живопись Екатерины Богданковой и хрустальные объекты Александры Пацаманюк, исследующие темы человеческой близости. Время работы: со вторника по воскресенье с 12:00 до 20:00.