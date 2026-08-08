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Быть и Чувствовать

Брусницын
Пространство Ноль, Кожевенная линия, 30, Дом с башней 2 этаж, студия 209

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 14+
Выставки

Про событие

Быть и Чувствовать — два состояния, которые нельзя отобрать у человека. Читая тексты, внимая информацию и обсуждая вещи словами, мы можем многое понять, но что-то ускользает. Что именно? Сопричастность? Вовлеченность? Мы сами? Именно этим вопросам посвящена постоянная экспозиция пространства Ноль. Выставка не даёт готовых ответов и не предлагает единственно верной оптики. Скорее, она создаёт определённые условия, чтобы Быть и Чувствовать. Как именно происходит это Быть и Чувствовать внутри каждого из нас? Где начинается живое присутствие? Приходи искать ответы на эти вопросы на иммерсивную экспозицию.

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