Быть и Чувствовать — два состояния, которые нельзя отобрать у человека. Читая тексты, внимая информацию и обсуждая вещи словами, мы можем многое понять, но что-то ускользает. Что именно? Сопричастность? Вовлеченность? Мы сами? Именно этим вопросам посвящена постоянная экспозиция пространства Ноль. Выставка не даёт готовых ответов и не предлагает единственно верной оптики. Скорее, она создаёт определённые условия, чтобы Быть и Чувствовать. Как именно происходит это Быть и Чувствовать внутри каждого из нас? Где начинается живое присутствие? Приходи искать ответы на эти вопросы на иммерсивную экспозицию.