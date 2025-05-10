Выставка-ритуал, размышление и попытка зафиксировать идею перерождения. Проект «Были бы косточки, а мясо нарастёт» поднимает вопрос: кто для нас корова? Почему мы не срываем кожу друг с друга, создавая из неё причудливые одеяния и продаём массово? Почему одно допустимо, а другое немыслимо? Основа выставки — инсталляция и фото, видео-документация перформативного действия: захоронения пальто из натуральной коровьей шкуры. Пройдя цепочку владеющих им, оно попало в руки художницы. Пятнистая шкура, шерсть, запах, даже тесёмки — всё были из натуральной кожи. После месяца размышлений что с ним делать вместо утилизации или передачи дальше — было принято решение прервать круг: вернуть шкуру земле, захоронить его. Так начался этот проект. Название «Были бы косточки, а мясо нарастёт» — фразеологизм, отсылающий к фольклору. Как пишет Р.Г. Назиров в статье «Возрождение из костей в мифах и сказках»: «Этнографическая литература приводит массу примеров почитания костей животных. Не только охотники палеолита, но и многие народы нового времени верили, что из сбереженных костей съеденных животных эти животные возродятся вновь. Но этого не произойдёт, если не хватит хотя бы одной косточки или если она будет переломна.» Инсталляция и перформанс никак не связаны с конкретной религиозной практикой, но обращаются к архетипическому, естественному, магическому. Это ритуальное действие предлагает жест прощания, бережного осознания и возращения земле. Часы работы: пн, вт — выходные ср-пт — 16:00—20:00 сб, вс — 12:00—20:00