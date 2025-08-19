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  1. Санкт-Петербург
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[отменено] Гиперборея

Фиджитал-галерея «Охра»
Кожевенная линия, 30

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1000₽
Возраст 6+
Выставки
Необычное

Про событие

Выставка-мистификация, выставка-поиск, выставка-путешествие, выставка-открытие искомой тысячелетиями страны Гипербореи, описанной Плинием, Пинандром, Геродотом, Вергилием и Цицероном. Именно Гиперборея стала сегодня культурно-историческим феноменом. Или «консервной банкой» – мифологемой, собравшей в себе разнообразные парадигмы бытия культур, ставшей ценнейшим хранилищем исторической памяти, знаний и фольклора. Она может быть частью настоящего, или оберегать прошлое, или определять будущее. Участниками выставки стали яркие представители российского искусства – Дмитрий Каварга (СПб), Андре Свибович (СПб), Анна Мартыненко (СПб), Саша VIX (Екатеринбург), Слава SAF (Екатеринбург), Серафима Сажина (СПб), Ксения Макаренко (СПб), Марина Абаджева (СПб) и Дмитрий Запылихин (Москва). Многие работы петербургская публика увидит впервые (например, масштабную скульптуру-инсталляцию Дмитрия Каварги или видеоарт Славы SAF), а аудиовизуальный художник Андре Свибович впервые представит свои VR-эксперименты. «Гиперборея» – это возможность перешагнуть горизонт и выйти в другое измерение... через арт-археологию, собранную в звуках, образах, движении и техно-ландшафтах.

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