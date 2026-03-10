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Сквозь страх

Путь
Гороховая улица, 49Б

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

«Свобода начинается там, где заканчивается страх.» Страхи создают внутренние барьеры, которые часто мешают жить по-настоящему. Они могут создавать иллюзию опасности там, где её нет, и заставляют оставаться в привычной зоне комфорта, избегая изменений и новых возможностей. Иногда ты стоишь перед выбором: оставить всё как есть или рискнуть ради нового. Ты боишься потерять любовь, близких, стабильность или достижения. Это зачастую вызывает внутренний конфликт и тревогу. В результате ты застреваешь в собственной зоне комфорта, избегая перемен. На выставке поднимут такие вопросы как: – Как сделать шаг сквозь свой страх? – Какие страхи присутствуют у большинства из нас? – Как преодолеть их, чтобы жить полноценно и свободно, осознанно выбирая свою жизнь? – Как избавиться от внутренних ограничений? Время работы: Ежедневно с 12:00 до 21:00. Вход только по записи.

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Комментарии

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Vika
16 октября 2025, 00:42

Удобное расположение, модная локация. Сама выставка, скорее как напоминание о ценостях жизни. Посещение займет минут 20-30. Вау эффекта не ожидайте, но пару классных фоток у вас будут.

В
Виктор
22 сентября 2025, 01:02

Душевно. Стоит посетить

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Valeryvg
9 июня 2025, 01:16

Цена держится в основном на дизайне и локации. Просто истории людей и красивые фотографии. Я сама лично знакома с этой темой, но эффект « вау» получила только от дизайна музея.

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