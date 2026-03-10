«Свобода начинается там, где заканчивается страх.» Страхи создают внутренние барьеры, которые часто мешают жить по-настоящему. Они могут создавать иллюзию опасности там, где её нет, и заставляют оставаться в привычной зоне комфорта, избегая изменений и новых возможностей. Иногда ты стоишь перед выбором: оставить всё как есть или рискнуть ради нового. Ты боишься потерять любовь, близких, стабильность или достижения. Это зачастую вызывает внутренний конфликт и тревогу. В результате ты застреваешь в собственной зоне комфорта, избегая перемен. На выставке поднимут такие вопросы как: – Как сделать шаг сквозь свой страх? – Какие страхи присутствуют у большинства из нас? – Как преодолеть их, чтобы жить полноценно и свободно, осознанно выбирая свою жизнь? – Как избавиться от внутренних ограничений? Время работы: Ежедневно с 12:00 до 21:00. Вход только по записи.