Burden Of Hatred
Кожевенная линия, 40д, Севкабель Порт
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Завершение:
от 700₽ до 1000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Это максимально ужесточённый и хитовый грув-метал американской школы в купе с лучшими агрессивными чертами старого доброго ню-метала из 2000-ых. Приходи на сплит-концерт с суппорт-командой Destination Point в малом зале клуба Factory 3.
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