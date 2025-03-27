Бунтари и интеллектуалы мира моды: от Вивьен Вествуд к Александру Маккуину
Шведский переулок, 2
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Завершение:
от 100₽ до 500₽
Возраст 18+
Про событие
Лекция в рамках темы: Неудобные гении: от fin de siecle до метамодернизма. Бурлящий котёл социальных изменений, переоценка ценностей, противостояние идеалам культуры потребления второй половины ХХ века не только повлияли на развитие модных тенденциях, но и привели к появлению нового типа дизайнеров. Дизайнеров-бунтарей и интеллектуалов, для которых мода — это манифест, лозунг и свобода. Вместе с Марией Яковлевой участники обсудят, как концепции кутюрье повлияли на развитие дизайна костюма конца ХХ века, от идей королевы панка Вивьен Вествуд и интеллектуального дизайна свободы и трансформации Иссей Мияке до экзистенциализма Александра Маккуина. Лектор: Яковлева Мария. Кандидат культурологии, историк моды, доцент кафедры искусствоведения СПбГИК.
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