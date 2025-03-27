Лекция в рамках темы: Неудобные гении: от fin de siecle до метамодернизма. Бурлящий котёл социальных изменений, переоценка ценностей, противостояние идеалам культуры потребления второй половины ХХ века не только повлияли на развитие модных тенденциях, но и привели к появлению нового типа дизайнеров. Дизайнеров-бунтарей и интеллектуалов, для которых мода — это манифест, лозунг и свобода. Вместе с Марией Яковлевой участники обсудят, как концепции кутюрье повлияли на развитие дизайна костюма конца ХХ века, от идей королевы панка Вивьен Вествуд и интеллектуального дизайна свободы и трансформации Иссей Мияке до экзистенциализма Александра Маккуина. Лектор: Яковлева Мария. Кандидат культурологии, историк моды, доцент кафедры искусствоведения СПбГИК.