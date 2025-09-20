На мастер-классе от LAVR ты не только сможешь освоить ремесло вышивания, но и погрузиться в медитативный процесс создания украшения класса haute couture. Под чутким руководством мастера ты своими руками создашь брошь, выполненную техникой вышивки гладью с камнями. По окончании мастер-класса изделие останется с тобой: оно идеально дополнит твой гардероб или станет прекрасным подарком для подруги или близких. Мастер-класс пройдет в парадном зале особняка XIX века. В перерыве ты сможешь прогуляться по парадным залам, заглянуть в зимний сад и сделать фотографии в интерьере стиля необарокко. А еще тебе будут предложены легкие закуски, а также чай и кофе на выбор.