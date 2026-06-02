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Бродский — Новиков. Эскизы перспективы

Музей Анны Ахматовой
набережная реки Фонтанки, 34

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме представляет выставку работ Тимура Новикова из собрания семьи художника. Тринадцать коллажей на ткани (конец 1980-х – начало 1990-х) войдут в постоянную экспозицию «Иосиф Бродский. Натюрморт». Впервые в пространстве «Натюрморта» появятся вещи, не принадлежавшие поэту. Выставка показывает созвучие двух классиков неформального искусства: несмотря на разные круги и поколения, Бродский и Новиков встретились в 1988 в Стокгольме, а в 1993 в Амстердаме записали диалог о перспективе и Петербурге. Оба обращались к темам пространства, горизонта и границ зримого мира. Проект избегает буквальных иллюстраций, приглашая увидеть связи между образами художника и поэта: «Самолет, идущий на посадку» перекликается с чемоданом Бродского и его столом в Саут-Хедли, а «Белая ночь» — с образами Петербурга в стихах. Часы работы: Вторник, четверг–воскресенье — с 10:30 до 18:30 Среда с 12:00 до 20:00 Понедельник: выходной

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