Бранч-лекция «Женщины Есенина»
Панорамный ресторан Горизонты, набережная реки Фонтанки, 59Б
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Бесплатно
Возраст 16+
Еда
Про событие
Пожалуй, нет поэта, который был бы по сей день так окутан женской любовью, как Сергей Есенин. Не всегда это было взаимно. Да, Есенин, по-настоящему влюблённый только в поэзию (и, не будем скрывать, в славу), не ставил женщин во главу угла. Зато он писал о любви так, как не писал никто: резко, грубо и бесконечно нежно. И в его жизни были самые разные женщины - от скромниц до звёзд сцены. На лекции ты будешь говорить о нескольких из них: о таинственной Анне Снегиной, о невероятной красавице Зинаиде Райх, о самом преданном друге Есенина Галине Бениславской и, конечно, о неповторимой Айседоре Дункан. Время сбора гостей: 12:00 Бронирование столов по телефону: +7 812 317 27 00 Участие бесплатное, оплачивается только заказ еды и напитков на месте. Как дойти: https://yandex.ru/maps/org/gorizonty/143597596741/?ll=30.331912%2C59.928379&stories%5Bbusiness%5D=143597596741&stories%5Bid%5D=1477720&z=16.8
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