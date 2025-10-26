Воскресная бранч-лекция будет посвящена важной части жизни дворянства. Соберёшься на бал времён Российской империи: узнаешь, как получить приглашение, выбрать платье, не перепутать кавалеров и затмить всех в туре вальса. Лектор: Ольга Евгеньевна Шашихина Культуролог, гид-переводчик, экскурсовод в музеях Фаберже, музее истории Санкт-Петербурга и музее театрального и музыкального искусства.