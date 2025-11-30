Воскресная бранч-лекция будет посвящена роковым женщинам эпохи Модерна. Рубеж ХІХ и ХХ веков — переломное время, когда на сцену выходит женщина: сильная, амбициозная, страстная и знающая, чего она хочет. Этим женщинам посвящали стихи поэты Серебряного века, они вдохновляли художников и композиторов, перед ними преклонялись все: от членов императорской фамилии до представителей петербургской богемы. Лектор: Ольга Евгеньевна Шашихина Культуролог, гид-переводчик, экскурсовод в музеях Фаберже, музее истории Санкт-Петербурга и музее театрального и музыкального искусства. Сбор гостей в 12:30, начало в 13:00. Вход 1000 рублей в качестве депозита на персону. Количество мест ограничено.