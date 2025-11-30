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Бранч-лекция: «Страсть в большом городе. Эпоха модерна»

Горизонты, наб. реки Фонтанки 59, лит Б, 6 этаж

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Воскресная бранч-лекция будет посвящена роковым женщинам эпохи Модерна. Рубеж ХІХ и ХХ веков — переломное время, когда на сцену выходит женщина: сильная, амбициозная, страстная и знающая, чего она хочет. Этим женщинам посвящали стихи поэты Серебряного века, они вдохновляли художников и композиторов, перед ними преклонялись все: от членов императорской фамилии до представителей петербургской богемы. Лектор: Ольга Евгеньевна Шашихина Культуролог, гид-переводчик, экскурсовод в музеях Фаберже, музее истории Санкт-Петербурга и музее театрального и музыкального искусства. Сбор гостей в 12:30, начало в 13:00. Вход 1000 рублей в качестве депозита на персону. Количество мест ограничено.

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