Бранч-лекция: «Роковые красавицы Петербурга»
Горизонты, наб. реки Фонтанки 59, лит Б, 6 этаж
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
На воскресной бранч-лекции перенесёшься в прошлое и узнаешь, чего стоит быть красивой женщиной в эпоху дворцовых интриг и дуэлей, а также как повлиять на императора и стать музой для великого художника. Лектор: Ольга Евгеньевна Шашихина Культуролог, гид-переводчик, экскурсовод в музеях Фаберже, музее истории Санкт-Петербурга и музее театрального и музыкального искусства. Сбор гостей в 12:30, начало в 13:00. Вход 1000 рублей в качестве депозита на персону. Количество мест ограничено.
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