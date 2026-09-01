Boulevard Depo
просп. Медиков, 3
Начало:
Завершение:
от 2100₽ до 9000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Мрачный стиль, сильные тексты и уникальное звучание, которое давно покорило тысячи слушателей. Вживую треки звучат ещё ярче: драйв, эмоции и полное погружение в мир Boulevard Depo. Артист славится своим неординарным подходом к музыке, и это шоу не станет исключением. Его выступления — это всегда особая атмосфера, экспериментальный звук и подача, которую невозможно спутать ни с чем.
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