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Большой теннис

Место проведения сообщит организатор

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Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Сообщество для участия в бесплатных тренировках по большому теннису в Санкт-Петербурге. Занятия проходят 1–2 раза в неделю в разных районах города. Все подробности организаторы сообщат после регистрации на событие. Ракетки и мячи выдаются на месте, если у тебя нет своего инвентаря. Если же ты уже умеешь играть и имеешь свою экипировку, приходите на еженедельные турниры среди участников комьюнити. Расписание игр смотри по кнопке «Купить билет».

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