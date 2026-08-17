Большой теннис
Место проведения сообщит организатор
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Бесплатно
Возраст 16+
Про событие
Сообщество для участия в бесплатных тренировках по большому теннису в Санкт-Петербурге. Занятия проходят 1–2 раза в неделю в разных районах города. Все подробности организаторы сообщат после регистрации на событие. Ракетки и мячи выдаются на месте, если у тебя нет своего инвентаря. Если же ты уже умеешь играть и имеешь свою экипировку, приходите на еженедельные турниры среди участников комьюнити. Расписание игр смотри по кнопке «Купить билет».
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