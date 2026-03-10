Главный дрифт-фестиваль страны Drift Expo — мероприятие, уже зарекомендовавшее себя как ключевая площадка для поклонников и профессионалов дрифта. Тебя ждёт насыщенная программа, посвящённая искусству управляемых заносов: показательные выступления дрифт-пилотов, лекции от звёзд и экспертов отрасли, а также уникальная возможность прокатиться в легендарном дрифт-такси. На территории выставки будут работать торговые площадки с автосервисной продукцией и экипировкой, зоны с гоночными симуляторами для всех желающих и захватывающие заезды на радиоуправляемых моделях. На открытой площадке ты увидишь мастерство лучших пилотов в окружении индустриальной эстетики «Севкабель Порта», а каждый желающий сможет почувствовать мощь профессионального автомобиля в контролируемом заносе. Эксперты отрасли расскажут о технических новинках и секретах мастерства. Drift Expo — это не просто выставка, а настоящий праздник автомобильной культуры, объединяющий энтузиастов, новичков и профессионалов на одной из самых красивых набережных Петербурга. 3-4 октября с 11:00 до 19:00