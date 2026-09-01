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Беговой клуб «Скуратов» по вторникам

Скуратов, Малая Посадская улица, 4А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Участники бегают каждую неделю от кофеен «Скуратов», а после пьют кофе/чай с пирогами. Не смотря на то, что лето закончилось — беговой сезон продолжается. Встреча участников в 7:00, а старт в 7:15. Не опаздывай. В кофейне можно переодеться и оставить вещи. Пробежишь 10 км с темпом 5:30 по интересным местам Петроградской стороны, а может и дальше забежишь. Для участия в пробежке достаточно просто прийти, регистрироваться не нужно.

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