Участники бегают каждую неделю от кофеен «Скуратов», а после пьют кофе/чай с пирогами. Не смотря на то, что лето закончилось — беговой сезон продолжается. Встреча участников в 7:00, а старт в 7:15. Не опаздывай. В кофейне можно переодеться и оставить вещи. Пробежишь 10 км с темпом 5:30 по интересным местам Петроградской стороны, а может и дальше забежишь. Для участия в пробежке достаточно просто прийти, регистрироваться не нужно.