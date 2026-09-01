Большаковы
ул. Большая Конюшенная, дом 1
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Выставки
Про событие
Работа над серией длилась два с половиной года. Зрительскому вниманию будут предложены результаты экспериментов Александра Черногривова в жанре портрета. Работы исполнены в разнообразных техниках, таких как чёрно-белая фотография, контратипирование, фотограмма, химиграмма. «Вы в темноте, не контролируя ситуации, что-то делаете руками, но не видите результатов. Потом что-то происходит, и появляется изображение. Это небольшое волшебство. Это интригующе. И не все могут такую магию сотворить». Александр Черногривов 5 сентября в 18:00 — открытие выставки. ср–вс 12:00 — 20:00 пн–вт выходные дни
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