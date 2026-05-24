Многим представляется, что наши предки были розовощёкими удальцами, не знавшими болестей и горестей. Другим мнится, что они были замызганными кривоногими и гнилозубыми калеками. Реальность, как водится, гораздо интереснее. Зачем палеопатологи изучают болезни древних людей, если не могут вылечить предков? Как и что мы можем узнать о древних недугах? Что мы, современные люди, можем изъять полезного из этих знаний? Об этом узнаешь в лекции Станислава Дробышевского. О лекторе: Станислав Дробышевский. Антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова. Научный редактор научно-просветительского портала antropogenez.ru. Один из самых известных популяризаторов науки и фронтмен российской антропологии.