Лекция о петербургских салонах и кабаре как оригинальных творческих мастерских и местах необычного досуга, которому мог предаться ищущий изысков петербуржец в начале прошлого века. Одним из наиболее живых форматов творческого взаимодействия интеллектуалов всегда были салоны. Домашние собрания у эпатажных поэтов, светских дам и модных литераторов манили как магнит деятелей искусства и их поклонников. Знаковые квартиры в одночасье обращались в пышные театральные сцены, арены поэтических баталий или места декадентского досуга. В начале XX века конкуренцию салонам составили кабаре и другие богемные заведения, которые сочетали в себе элементы публичной площадки и «интимного театра» для узкого круга «своих». В салонах и кабаре впервые читали стихи, обнаруживали смыслы жизни, окунались в глубочайший мистицизм и предавались настоящим дионисийским мистериям. Лектор: Артемий Пигарев — историк, сооснователь журнала «Петрополь».