Архип Куинджи: как сын бедного сапожника стал самым великим мастером света в русском искусстве. Тайны света на картинах Куинджи волновали многие поколения русских и зарубежных художников. Когда он выставлял свою знаменитую картину «Лунная ночь на Днепре» в собственной мастерской, некоторые скептики пытались искать за рамой лампочки — столь невозможным казалось воссоздать такой свет реальными красками. Жизнь же самого художника никогда не была столь светлой и безоблачной. Он знал, что такое бедность, поражения, скандалы. На лекции узнаешь детали непростой биографии и откроешь секреты света на его картинах. Поймёшь, какие смелые эксперименты позволили ему стать одной из самых ярких личностей в русском искусстве. Лекцию проведёт искусствовед, специалист по истории рода, и просто харизматичный лектор — Екатерина Повалкина. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: • Меню №1 — Яйца Бенедикт с красной икрой; • Меню №2 — Английский завтрак с глазуньей, колбасками и фасолью; • Меню №3 — Драник со сметаной и зелёным салатом; • Меню №4 — Воздушные сырники с ягодами и сметаной. — Напиток: игристое вино / кофе или чай — Лекция в камерном формате (1,5 часа)