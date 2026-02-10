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Богемный арт-бранч: «Театр в революцию — революция в театре!»

Медведь, Большая Конюшенная улица, 27

Начало:

Завершение:

3600₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ресторанов города, с незаурядными историями спикеров и поздним завтраком. Великая Октябрьская социалистическая революция коснулась всех сфер жизни, и не обошла стороной театральные подмостки. Искусствовед Софья Кучерявенко познакомит слушателей с выдающимися сценическими экспериментами 1917–1927 годов — эпохой агиттеатров, «мистериальных» праздничных представлений и острой политизированной сатиры. Как дореволюционное кабаре «Кривое зеркало» повлияло на появление «теревсатов»? Почему в программах выступлений «пожарные частушки» соседствовали с «арией Мефистофеля»? Какие радикальные изменения превратили театр в инструмент идеологического воспитания? Узнаешь ответы на эти вопросы, а также обсудишь влияние эстетики авангарда на советскую сцену, изучишь творчество Всеволода Мейерхольда и тексты Владимира Маяковского. Лекцию проведёт Софья Кучерявенко — искусствовед, лектор и экскурсовод, ведущий специалист Музея искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: • Драник с лососем и яйцом пашот; • Гречка с пармезаном и яйцом пашот; • Тёплый римский сендвич с сыром бри и пармской ветчиной; • Рикотники с вишней и фермерской сметаной. — Напиток: игристое вино Martini Brut/ кофе или чай.

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