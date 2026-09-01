Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ресторанов города, с незаурядными историями спикеров и поздним завтраком. Представь: ты родился в обеспеченной петербургской семье. Утром тебе подают завтрак, днём ты отправляешься за покупками, вечером собираешься в театр, а после — в знаменитый ресторан «Медведь». У тебя есть прислуга, любимая портниха, планы на зиму и совершенно понятное представление о том, какой будет твоя жизнь дальше. И ты даже не подозреваешь, что дни этой красивой жизни уже сочтены… Пока жители Петербурга ходят в рестораны и театры, живя своей привычной жизнью, совсем рядом готовятся события, которые перевернут судьбы миллионов людей. Тайные встречи, конспиративные квартиры, подполье, слухи о заговорах и иностранных деньгах — город буквально бурлит версиями о том, кто на самом деле стоит за происходящим и что будет дальше. Почему революция оказалась возможна именно в этот момент? Какую роль в событиях сыграли Ленин и большевики? Что было правдой в историях о «пломбированном вагоне» и немецких деньгах, а что стало одной из главных теорий заговора XX века? Но самое интересное — что большая история сделала с маленькой жизнью обычного человека. Что будет с твоей квартирой и семейными деньгами? С драгоценностями и платьями? Исчезнет ли прислуга? Закроется ли любимый ресторан? Можно ли будет ходить в театр, устраивать вечера, путешествовать, влюбляться и вообще продолжать жить красиво? 25 октября попробуют прожить 1917 год глазами петербурженки — от последнего ощущения привычной жизни до момента, когда стало понятно: назад дороги уже нет. Лекцию проведёт Михаил Мешалкин — историк, научный сотрудник Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа и лектор, раскрывающий сложные темы через исторический и культурный контекст. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: • Драник с лососем и яйцом пашот; • Гречка с пармезаном и яйцом пашот; • Тёплый римский сендвич с сыром бри и пармской ветчиной; • Рикотники с вишней и фермерской сметаной. Напиток: игристое вино Martini Brut/ кофе или чай.