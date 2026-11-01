Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ресторанов города, с незаурядными историями спикеров и поздним завтраком. Как праздновали Рождество и Новый год в императорском Петербурге? Чем удивляли гостей за праздничным столом, куда отправлялись за подарками и какие развлечения выбирала столичная публика? В преддверии праздников Петербург преображался: витрины манили рождественскими лакомствами, в домах наряжали ели, светское общество готовилось к балам и маскарадам, а на городских площадях разворачивались народные гулянья. В канун Нового года погрузишься в атмосферу зимней столицы минувших столетий и узнаешь: — Как проводили ночь перед Рождеством и что подавали к праздничному столу; — Какие подарки было принято дарить и без чего не обходились предпраздничные покупки; — Как веселилась столичная публика на балах, маскарадах, в балаганах и на катальных горках; — Кому Петербург обязан появлением первой рождественской ели, чем её украшали и какую роль в этой истории сыграли швейцарские кондитеры. Прекрасный повод в последние дни декабря отвлечься от предновогодней суеты, открыть для себя очаровательные подробности жизни старого Петербурга и наполниться праздничным настроением. Ведь у новогоднего волшебства тоже есть своя история. Лекцию проведёт дипломированный культуролог и историк, краевед, специалист по культуре повседневности в Российской Империи — Мария Персиянова. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: • Драник с лососем и яйцом пашот; • Гречка с пармезаном и яйцом пашот; • Тёплый римский сендвич с сыром бри и пармской ветчиной; • Рикотники с вишней и фермерской сметаной. — Напиток: игристое вино Martini Brut/ кофе или чай.