Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ресторанов города, с незаурядными историями спикеров и поздним завтраком. Встреча посвящена любовным развлечениям русских монархов XVIII века. Это время не зря прозвали «галантным» веком — любовь и амурные похождения были в моде, в том числе среди правителей. Приоткроют манящую завесу и заглянут в укромные уголки алькова царской спальни. Перед тобой пройдёт череда знаменитых монархов XVIII века, но коснутся их с неожиданной стороны — познакомишься с их любовными увлечениями. В самом широком смысле — от Петра Первого до Павла Первого. Увидишь, каким темпераментным мужчиной был великий Пётр Первый — основатель Петербурга. Узнаешь, как его племянница, императрица Анна Иоанновна, оставалась верна своему единственному фавориту — Бирону. Возможно, впервые прозвучат имена любовников дочери Петра — Елизаветы Петровны. А их было немало. Конечно, гвоздём программы станет «мужской гарем» Екатерины Второй — более двух десятков фаворитов. Остановятся на самых ярких из них. Завершением станет история любовных увлечений эпохи Павла Первого — его фавориток, одной из которых, по легенде, Михайловский замок обязан своим необычным цветом. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: Меню №1 — Драник с лососем Меню №2 — Гречка с пармезаном и яйцом пашот Меню №3 — Теплый римский сендвич с сыром бри и пармской ветчиной Меню №4 — Рикотники с вишней и фермерской сметаной. — Напиток: игристое вино Martini Brut/ кофе или чай