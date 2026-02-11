В Питере жить! Быт и нравы Северной столицы XVIII–XIX вв. Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ресторанов города, с незаурядными историями спикеров и поздним завтраком. Как на самом деле жили люди в старом Петербурге? Чем отличалась жизнь обычного городского жителя от светского повесы? На лекции поговорят о повседневной жизни Петербурга XVIII–XIX веков — без скучных дат, через яркие детали, привычки и городские истории. Ты узнаешь, чем питались петербуржцы, где одевались, где работали и как был устроен их быт. Поговорят о контрастах блистательного Петербурга: роскоши салонов и простой городской жизни. Разберёшься, сколько дворников было нужно, чтобы очистить город от снега, зачем на самом деле стреляла пушка, и почему до 1917 года в Петербурге почти не было ворон. Почему холостяки обедали в трактирах, а женатые отправлялись в лавочки, и за что в городе так любили морошковое варенье. Тебя ждут живые зарисовки из жизни самого северного города-миллионника — Петербурга в эпоху, когда только появлялись трамвайные линии и ещё не была полностью завершена электрификация города. Лекция поможет по-новому взглянуть на привычные улицы и почувствовать атмосферу старого Петербурга. Лекцию проведёт дипломированный культуролог и историк, краевед, специалист по культуре повседневности в Российской Империи — Мария Персиянова. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: • Меню №1 — Яйца Бенедикт с красной икрой; • Меню №2 — Малиновые ньокки со сметаной и сезонными ягодами; • Меню №3 — Драник со сметаной и зелёным салатом; • Меню №4 — Воздушные сырники с ягодами и сметаной. — Напиток: игристое вино / кофе или чай — Лекция в камерном формате (1,5 часа)