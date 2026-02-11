Опасная красота: эволюция образа «сильной» женщины в искусстве. Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ресторанов города, с незаурядными историями спикеров и поздним завтраком. В искусстве женщину чаще всего изображали как мать, возлюбленную или музу. Но иногда на сцену выходят совсем другие героини — опасные и решительные. Их обвиняли в коварстве, колдовстве и разврате, но именно они становились героинями самых драматичных сюжетов мировой культуры. На лекции поговорят о женщинах, которые меняли ход истории и становились героями великих произведений искусства. — Античные амазонки — легендарные женщины-воины, которые жили без власти мужчин. Греки одновременно восхищались ими и боялись их независимости. — Юдифь — героиня ветхозаветного сюжета, спасшая свой народ, обольстив и обезглавив полководца Олоферна. Эта история вдохновляла художников столетиями — от Ренессанса до барокко. — Жанна д’Арк — 17-летняя девушка, которая убедила короля доверить ей армию и повела солдат в бой. Она изменила ход Столетней войны… но вскоре её объявили слугой дьявола и сожгли на костре. Почему художников так привлекали сильные и опасные героини? Почему эти образы одновременно восхищали и пугали? На лекции проследят, как менялся образ «сильной» женщины в искусстве — от античности до Нового времени — и увидишь, как художники разных эпох представляли женскую силу, власть и красоту. Лекцию проведёт Софья Кучерявенко — искусствовед, лектор и экскурсовод, ведущий специалист Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: • Меню №1 — Яйца Бенедикт с красной икрой; • Меню №2 — Малиновые ньокки со сметаной и сезонными ягодами; • Меню №3 — Драник со сметаной и зелёным салатом; • Меню №4 — Воздушные сырники с ягодами и сметаной. — Напиток: игристое вино / кофе или чай — Лекция в камерном формате (1,5 часа)