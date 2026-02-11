Пой, молись, худей: как кутила золотая молодежь в Российской империи. Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ресторанов города, с незаурядными историями спикеров и поздним завтраком. Шампанское рекой, цыганские хоры до утра, устрицы и ананасы на завтрак, поэты и миллионеры за соседними столами. Так проходили ночи золотой молодежи Петербурга на рубеже XIX–XX веков. На лекции заглянут в мир роскошных ресторанов, безумных кутежей и светских скандалов Серебряного века. Ты узнаешь: — в каком ресторане дореволюционной России можно было попробовать блюда «Купание русалок в шампанском» и «Танцы одалисок на столах»? — где находились самые модные рестораны своего времени — «Яр», «Кюба», «Стрельна» и другие легендарные заведения; — как проходили кутежи купеческих наследников, артистов и поэтов Серебряного века; — какие невероятные блюда и развлечения придумывали рестораны, чтобы поразить богатую публику; — как начинался день молодого денди или светской дамы после ночных загулов; — какие громкие скандалы и анекдоты о светской жизни сохранились в воспоминаниях современников. Обратятся к мемуарам и дневникам людей той эпохи — Петра Чайковского, Михаила Кузмина, Сергея Рябушинского и других участников блистательной и бурной жизни столицы империи. Тебя ждут реальные истории, курьёзные подробности и атмосфера дореволюционных ночей. Лекцию проведёт Екатерина Повалкина — искусствовед, специалист по искусству XIX–XX веков, автор лекций по русскому и европейскому искусству, моде и культуре. Экскурсовод по Петербургу, журналист и культурный обозреватель. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: • Меню №1 — Яйца Бенедикт с красной икрой; • Меню №2 — Авокадо тост с яйцами пашот; • Меню №3 — Драник со сметаной и зелёным салатом; • Меню №4 — Воздушные сырники с ягодами и сметаной. — Напиток: игристое вино / кофе или чай — Лекция в камерном формате (1,5 часа)